Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Районний центр Конотоп на Сумщині незабаром долучиться до міст України, де працюють камери відеоспостереження, здатні «читати» і розпізнавати людські обличчя, номерні знаки автівок тощо.
Це має позитивно вплинути на рівень безпеки у місті залізничників, допомагатиме правоохоронцям у розкритті тих чи інших злочинів, сприятиме їхньому запобіганню.
На першому етапі на головних перехрестях, у парках, інших людних та автомобільно насичених місцях встановлять 32 камери, хоча загалом система передбачає їх кількість до 10 тисяч.
Сервери із зберігання інформації встановлять у приміщенні міської ради, поліції, звідки дані, за потреби, направлятимуть до рятувальних підрозділів, СБУ, інших служб.
Техніка працюватиме цілодобово, до того ж фіксуватиме низку параметрів: зокрема, хто, коли і які кадри переглядав. За потреби до неї можна під’єднати повітряний датчик, який фіксуватиме стан навколишнього середовища.
Камери встановлюють фахівці однієї із київських компаній, через систему Prozorro на монтаж та обладнання передбачено майже 2,5 мільйона гривень.
Характерний штрих. Кожна камера відеоспостереження зможе працювати лише в системі, а «самотньо» – ніяк. Тож поцупити її не вдасться.
Подібне устаткування вже встановлене у кількох містах Київщини, у Львові, Кропивницькому та Одесі.