Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»
Країни-члени ЄС втрачають мільярди євро щороку через наявність на їхніх ринках контрафактних товарів. Про це йдеться у звіті Офісу ЄС з питань інтелектуальної власності (EUIPO). Держави ЄС щороку втрачають до 15 мільярдів євро від незібраних прямих і непрямих податків та несплачених соціальних внесків.
Галузь виробництва косметики та особистої гігієни, винних і спиртних напоїв, фармацевтична промисловість і виробники іграшок та ігор втрачають щороку до 19 мільярдів євро. Збитки від нелегальних продажів у косметичній галузі зросли більш ніж на 2,5 мільярда євро з 2019 року, що стало найбільшими втратами серед інших секторів, констатують експерти EUIPO.
Згідно з результатами досліджень, 97% фейків, виявлених і зупинених на зовнішніх кордонах ЄС, було класифіковано як такі, що несуть серйозні ризики для здоров’я споживачів. Більшість із них призначено для дітей: іграшки, предмети догляду за дітьми, одяг. «Підроблена продукція позбавляє легальні підприємства частини їх прибутків, а державні органи — доходів», — сказав виконавчий директор EUIPO Крістіан Арчамбо. За його словами, гроші від продажу контрафактної продукції можуть використовувати для фінансування організованої злочинності. «Щоб розв’язати цю проблему, необхідна узгоджена міжнародна співпраця на всіх рівнях», — наголосив він. Для вирішення цього питання необхідні узгоджені міжнародні дії на всіх рівнях».