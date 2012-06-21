Компанія Microsoft працює над новою функцією додатка Your Phone. Користувачі Windows 10 зможуть приймати дзвінки і набирати телефонні номери абонентів.
За словами користувача під псевдонімом Ajith, який знайшов нововведення, зараз функція знаходиться в стадії тестування в Більді v1.19082.1006.0. Її можна активувати в налаштуваннях програми.
Коли саме нова опція стане доступна користувачам, поки невідомо.
Спочатку Microsoft вже випустила оновлення для додатка Your Phone, що дозволяє власникам смартфонів під управлінням Android отримувати повідомлення безпосередньо на комп'ютер.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»