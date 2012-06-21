У Брюсселі, попри чинні обмежувальні заходи, відкривають Королівські теплиці, які розташовано у парку замку Лакен. Цей замок слугує резиденцією королівської родини Бельгії. Згідно з багаторічною традицією, раз на рік на кілька тижнів парк Лакен відчиняє свої двері для всіх охочих, щоб вони могли помилуватися весняним цвітінням дивовижних рослин.

Торік через пандемію цю традицію було скасовано. Цього року у палаці вирішили традицій не зраджувати. Відвідувачі зможуть побувати у теплиці з субтропічними рослинами, зимовому саду, розташованому під великим скляним куполом, та оранжереї, де вирощують апельсинові та лаврові дерева і камелії. Решта теплиць будуть зачиненими, оскільки в них недостатньо місця, щоб гарантувати безпечну соціальну дистанцію між відвідувачами.

Королівські теплиці Лакен — одна з видатних бельгійських пам’яток ХІХ століття. Їх було побудовано за ініціативою короля Леопольда II архітектором Альфонсом Бала з металу і скла. Будівництво почалося у 1873 році. У теплицях зібрано величезну унікальну колекцію рослин і квітів, більшість яких — екзотичні. Складно повірити, що і сам парк, у якому висаджено безліч дивовижних дерев і квітів, розташовано фактично у центрі Брюсселя, а не на морському узбережжі далекої африканської країни.