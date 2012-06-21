Американські технологічні гіганти заявили, що разом працюють над протидією дезінформації про коронавірус SARS-CoV-2. Про це йдеться у спільній заяві Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft, Reddit, Twitter та YouTube.
«Ми тісно працюємо над зусиллями щодо реагування на недугу COVID-19. Ми допомагаємо мільйонам людей залишатися на зв’язку, а також спільно протидіємо шахрайству й поширенню дезінформації про вірус, розміщуємо достовірний контент у наших мережах, представляємо важливу нову інформацію в координації з державними управліннями охорони здоров’я у всьому світі», — цитує Укрінформ текст документа.
Узяти на озброєння здоровий глузд і критичне мислення не завадило б і нашим співгромадянам. Адже такої кількості неймовірних чуток, які цими днями просякли суспільство й свідомість, годі було уявити ще тиждень тому. Перша: мовляв, у Києві вже понад 5 тисяч хворих саме на недугу, спричинену коронавірусом, лікарні переповнені, а влада свідомо замовчує масштаб катастрофи — і всі посилаються на родичів і знайомих у МОЗ. Друга: вночі над столицею кружлятимуть гелікоптери, розпилюватимуть дезінфектор, тож не виходити на вулицю з 23-ї до 5 години й зачинити вікна. Інформація нібито з військової частини. Так і хочеться запитати у поширювачів: скільки вертольотів вас розбудило цієї ночі?
Насправді все то маячня й маніпуляція людськими страхами. І саме їм не слід піддаватися.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»