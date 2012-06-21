Коронавірус 2019 nCoV, який розпочав поширюватися в кінці минулого року в Китаї, перелякав увесь світ, негативно вплинув він і на бізнес. Влада Піднебесної тимчасово закрила ресторани, магазини і виробництва. Тому цілком закономірно, що епідемія в результаті вплине на ринок смартфонів, адже в Китаї виготовляється приблизно 70% від усіх мобільних пристроїв у світі.
Аналітики з Strategy Analytics підрахували, на скільки знизяться поставки, а значить і продажі смартфонів через коронавирус.
На думку експертів, поставки китайських девайсів можуть скоротитися майже на 30% в першому кварталі 2020 року. І це найгірший результат. Якщо епідемію не вдасться приборкати в наступні кілька місяців, поставки смартфонів можуть постраждати ще більше.
Крім цього, коронавірус може вплинути і на презентації нових пристроїв. Як пише видання Gizmochina, нові смартфони Xiaomi Mi 10 і Black Shark можуть продавати в Китаї тільки онлайн.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»