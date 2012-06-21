15 січня 2020 року корпорація Microsoft випустила свій новий браузер Edge, який працює на движку Chromium. Встановити новинку може будь-хто на офіційному сайті компанії, проте розроблена вона для Windows 10 і macOS.
Головними особливостями нового браузера Microsoft є підтримка базових розширень Chrome, підтримка відтворення потокового 4К-відео, можливість індивідуального налаштування сторінки нової вкладки, здатність працювати пером в PDF з браузера. Крім того, за допомогою Edge можна обмежити відстеження користувача при відвідуванні сайтів.
Завантажити новий браузер можна тут.
При першому запуску після установки Edge запитає вас, чи хочете ви перетягнути вміст з Chrome, що не є обов'язковим кроком, але ви повинні вибрати цей параметр для більш плавного переходу. Звичайно, коли ви входите в свій обліковий запис Microsoft, ви також можете підтримувати синхронізацію ваших браузерів на різних пристроях, щоб ви могли легко синхронізувати вкладки браузера, обране і паролі, коли ви відкриті. Це особливо корисно при використанні Edge на мобільних пристроях.
В цілому, Edge виглядає досить непоганим браузером, що дає Microsoft шанс знову стати фактором на ринку, де домінує Chrome. Ми почали працювати над Edge, і після входу в кожну з наших облікових записів вона дійсно виглядала такою ж зручною, як Chrome, і проблеми з сумісністю і помилки відображення, які у нас були раніше, зникли.
Але гонитва за Chrome буде непростим завданням, оскільки Google лідирує з часткою в 63,2%. Apple Safari має 15,8 відсотка, в той час як Mozilla Firefox з відкритим вихідним кодом обслуговує 4,6 відсотка користувачів.
За словами компанії, нове оновлення торкнеться і тих користувачів, які використовують мобільну версію на різних смартфонах. Відзначається, що установка доступна як самостійно через сайт, так і шляхом очікування виходу оновлення Windows 10.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»