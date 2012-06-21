Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Сумах ще 60 учасників АТО отримають по 350 тисяч гривень кожен на придбання власного житла.
Це стало можливим завдяки рішенню, яке днями прийняли депутати міської ради під час чергової сесії. Із бюджету на ці потреби буде виділено 21 мільйон гривень.
До слова, минулого року також 60 учасників отримали такі ж кошти, на які придбали житло.
Тих, хто претендують на матеріальну допомогу, визначає Рада учасників АТО та членів сімей загиблих, що діє при мерові Сум, а затверджує спеціально створена комісія з представників низки структурних підрозділів міської ради.