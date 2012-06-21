Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»



На Кременчуцькому нафтопереробному заводі урочисто ввели в експлуатацію нову сучасну установку з виробництва високооктанових бензинів, проєктною потужністю 350 тисяч тонн готового продукту на рік. Вона цінна тим, що з її допомогою нафтовики розв’яжуть проблему виробництва цього якісного пального без застосування імпортних компонентів, так званих ізомеризатів, які дуже дорого коштують.

За словами працівників ПАТ «Укртатнафта», до складу якого входить Кременчуцький НПЗ, щороку на ці компоненти довелося витрачати майже 50 мільйонів доларів. Віднині їх вироблятимуть на місці, й таким чином економитимуть значні кошти. Знизиться й собівартість виготовлення бензину.

Відкриття установки ізомеризації тільки частина проєкту загальної реконструкції обладнання заводу, яка тривала три роки й до якої залучили іноземних інвесторів. Тому що загальна її вартість майже 800 мільйонів гривень.

У планах керівництва Укрнафти поетапно модернізувати усі виробничі потужності заводу.