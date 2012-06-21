Президент Расійської Федерації Володимир Путін погодив секретну операцію, що мала на меті підтримати кандидата у президенти Дональда Трампа на виборах 2016 року, аби мати вплив на політику США.

Як передає Укрінформ, про це пише The Guardian.

Видання стверджує, що Путін особисто підписав відповідний указ на закритій нараді Ради безпеки РФ, що відбулася 22 січня 2016 року, де зібралося вище керівництво країни.

Учасники зустрічі погодили, що президенство Трампа допоможе здійснити стратегічні цілі Москви, серед яких "соціальні заворушення" у США та послаблення переговорних позицій американського президента.

Трьом російським спеціальним службам було наказано знайти практичні шляхи для підтримки Трампа. На нараді було вирішено "усіма силами сприяти його (Трампа - ред.) обранню" на посаду президента США.

За даними видання, у документах також є коротка психологічна оцінка Дональда Трампа, якого характеризують як "імпульсивну, психічно нестійку та неврівноважену особу з комплексом неповноцінності".

Видання The Guardian надало ці документи на перевірку незалежним експертам, які стверджують, що вони справжні.

Як повідомлялося, Дональд Трамп під час виступу 28 лютого на Конференції консервативної політичної дії (CPAC) у Флориді допустив, що може знову взяти участь у президентських перегонах у США.

На минулорічних виборах Трамп програв своєму демократичному опонентові Джо Байдену, але відмовлявся визнавати свою поразку, що у підсумку привело до драматичних заворушень біля Капітолію у Вашингтоні 6 січня.