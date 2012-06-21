У Сумському міжрегіональному вищому професійному училищі, на базі якого працює Центр дослідження голодоморів, відкрилася виставка робіт відомого графіка із села Успенка Буринського району Миколи Бондаренка «Україна-1933: кулінарна книга».
Ця експозиція добре знана не тільки в Україні, а й багатьох країнах світу. Митець створив серію графічних робіт, які сповна розкривають жахливу суть штучно організованих голодоморів, що забрали мільйони людських життів.
Водночас із відкриттям експозиції відбувся майстер-клас з приготування чи не головної тодішньої страви із кори дерев – макоржеників, завдяки яким багатьом удалося врятуватися від голодної смерті.
Виставка працюватиме до кінця червня і її зможуть відвідати не тільки жителі Сум, а й численні гості міста.