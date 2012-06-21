Краснопільський район на Сумщині став одним з переможців торішнього конкурсу проектів за програмою «Кусаноне», що відбувся в Україні за підтримки уряду Японії.
Відповідно до чотирьох поданих інвестиційних проектів, Краснопільська центральна районна лікарня одержить паровий стерилізатор, електричну дезінфекційну камеру, кисневий концентратор та гастродуоденоскоп на загальну суму майже 1,3 мільйона гривень.
Як розповів голова Краснопільської райдержадміністрації Юрій Яремчук, щоб реалізувати задуми, в районі шукають і використовують різні джерела фінансування, серед яких участь у конкурсах та міжнародних грантах. Хоч здобути перемогу складно, саме так вдається компенсувати дефіцит районних коштів й істотно поліпшити якість медичних послуг.
Загалом же уряд Японії має намір надати майже 290 тисяч доларів на проекти благодійних організацій у галузях медицини та освіти, які реалізують цього року.
Про це повідомив посол Японії в Україні Сумі Шігекі під час підписання грантових угод між Посольством Японії в Україні та міжнародним благодійним фондом «Карітас Україна».
Крім Сумської, проекти буде реалізовано також у Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.