Віктор ШПАК,
«Урядовий кур’єр»
За рішенням Житомирського міськвиконкому ще від 17 лютого 2016 року № 109 «Про проведення інвентаризації квартирного та кооперативного обліків громадян, які потребують поліпшення житлових умов» в обласному центрі продовжують наводити лад із велетенською чергою. У неї десятиріччями записували все нових громадян, які мали законні підстави для цього, хоча на ділі вона майже не рухалась. Однак перебування у ній є обов’язковою умовою для залучення житомирців до державних програм типу «Молодіжне житло» і т. д., що стало чи не єдиним реальним стимулом для збирання стосу довідок для постановки на чергу.
У ній, станом на 1 січня 2020 року, аж 12 194 родини, із яких 3 128 сімей або кожна четверта мають право позачергового отримання житла. Ще 2 804 родини або 23% – із правом першочергового отримання житла. Отож решті, а це 6 262 звичайних черговиків, залишається сподіватись хіба що на диво, бо за нинішніх темпів надання не більше ста квартир за рік навіть рекордсменам-довгожителям на них не дочекатись.
Втім, впродовж останніх двох років черга у Житомирі скоротилась на понад дві тисячі родин. Це стало насамперед результатом опрацювання 3 672 облікових справ, 62% із яких не пройшли перереєстрацію. Чимало черговиків відійшли у засвіти, так і не дочекавшись покращення житлових умов, а хтось виїхав із міста і навіть України у пошуках кращої долі. Незначна частка щасливчиків спромоглись придбати чи самотужки збудувати помешкання для своїх родин, а, отже, втратили право на перебування у черзі.
Чи не єдиною втіхою у цій ситуації є те, що облік громадян, які мають право на поліпшення житлових умов, нарешті перестає бути віртуальним. Отож, вже невдовзі міська влада Житомира зможе побачити реальну чисельність тих, хто ще не втратив надії та продовжує очікувати на покращення житлових умов за кошти Державного і місцевого бюджетів.