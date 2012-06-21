Англійська компанія Land Rover приступила до заключних тестів прототипів позашляховика Defender нового покоління. Випробування пройдуть в Кенії (Східна Африка).
За інформацією експертів, для перевірки експлуатаційних характеристик автомобілів доведеться поїздити бездоріжжям, форсувати водні перешкоди, а також перевозити різні типи вантажів.
До серії тестів в Кенії прототипи нового Land Rover Defender проходили жорсткі випробування на території Америки. Машини експлуатувалися при температурах від -40 до +48 градусів Цельсія, а також на висоті до 4 тисяч метрів над рівнем моря.
За деякими даними, серійна версія Land Rover Defender буде пропонуватися в трьох-і п'ятидверному виконанні. Крім того, з'явиться пікап-версія і версія з довгою базою. Крім машин з бензиновими і дизельними двигунами, планується модифікація з електричною силовою установкою.
Випуск моделі Land Rover Defender нового покоління почнеться в 2020 році. Очікується, що в Англії тридверна версія коштуватиме 40 тисяч фунтів стерлінгів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»