Міністри закордонних справ Латвії, Литви, Естонії та Польщі заявили, що в очікуванні вжиття Євросоюзом більш серйозних обмежувальних заходів щодо видачі віз росіянам розглянуть запровадження обмежень на в'їзд громадян РФ із європейськими візами.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт МЗС Естонії.

У спільній заяві міністрів сказано, що збільшення кількості російських туристів, які в'їжджають до цих країн, яке спостерігається з середини липня, сприймається ними «як серйозна загроза громадській безпеці».

На думку урядів цих країн, заморозка Євросоюзомугоди з росією про спрощену видачу віз, про яку було оголошено 31 серпня, — це «необхідний перший крок», проте Європі необхідно різко скоротити кількість віз, що видаються, щоб зменшити потік російських громадян до ЄС та Шенгенської зони. Виняток має бути зроблено для дисидентів і у «гуманітарних» випадках.

Поки такі заходи не будуть вжиті на рівні ЄС, Латвія, Литва, Естонія та Польща як країни, що межують з росією та білоруссю, розглянуть можливість запровадження на національному рівні тимчасових заходів щодо заборони на видачу віз чи обмеження перетину кордону для російських громадян, які мають візи ЄС, щоб вирішити нагальні проблеми громадської безпеки.

Фінляндія, яка також межує з росією, не приєдналася до заяви. Інтерфаксцитує заяву міністра закордонних справ цієї країни Пеккі Хаавісто про те, що "Фінляндія не вважає російських туристів питанням безпеки, це етичне питання".

За чинними європейськими правилами, шенгенська віза дає власнику право перебувати на території будь-якої з держав Шенгенської зони, якщо всі умови для в'їзду виконані.

Ці новини надходять на тлі повномасштабної російської агресії проти України. Загарбники обстрілюють та бомбардують міста та села України, вбивають мирне населення.