Він став символом відданості і горя, яке приносить війна. Емоційні кадри старого пса, який сидить на руїнах знищеного будинку та плаче, облетіли увесь світ. Нині Крим оговтується від пережитого під наглядом ветлікарів. А бажаючих взяти до себе собаку – ціла черга.

Хвостатий з непростою долею. 12 років тому ще цуценям він потрапив з Криму до Дніпра. На честь українського півострова отримав своє ім’я. Був улюбленцем декількох сусідських родин.

Дворняжка постраждав під час нічного обстрілу 29 вересня. Тоді одна з ракет вдарила по приватному сектору. Вбила цілу сім’ю – двох дорослих та двох дітей. А замість їхнього будинку залишила вирву діаметром 10 метрів та глибиною – 7. Саме на руїнах помешкання проникливо вив та плакав старий пес Крим.

Тварину прихистили у КП «Зооконтроль». Хвостатий пацієнт потрапив туди з серцевою недостатністю, контузією, частковою глухотою та сліпотою. Перші дні взагалі не виходив зі своєї клітки, нікого не підпускав. Через поважний вік лікування потерпілого лагідне. Крапельниці, заспокійливі препарати. При огляді ветлікарі знайшли давню пухлину. Як тільки стабілізують загальний стан пацієнта, розбиратимуться з новоутворенням.

Зараз старий пес починає своє життя наново. Питання з прилаштуванням ще вирішують. Але сиротою він точно не залишиться. Бажаючих забрати собаку багато. Кандидати не лише з України, а й з закордону. Зверталися люди з Німеччини, Бельгії, Великобританії, Ізраїлю.

Працівники «Зооконтролю» кажуть, динаміка позитивна. Пес вже потроху їсть. Найбільше полюбляє м’ясні собачі консерви. До тварини повернувся зір та слух.

«Собаче серце починає відтавати. Він вже не ллє сліз. Сказати, скільки часу йому знадобиться, аби прийти до тями, важко. Намагаємося його зайвий раз не турбувати», – зазначила начальниця відділу реєстрації тварин КП «Зооконтроль» Ірина Пономаренко.

Загалом за час війни через КП «Зооконтроль» пройшло понад 600 собак із зони бойових дій та окупованих територій. Деяких знайшли у звільнених містах на селищах. У когось від ворожих обстрілів загинули господарі.