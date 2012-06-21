Японська компанія Lexus 1 лютого опублікувала тизер нового концептуального автомобіля повністю оснащеного електричною силовою установкою. Світова прем'єра машини відбудеться в 2021 році.
Судячи із зображення, автомобіль отримає вузькі світлодіодні ліхтарі, широкий бампер, невеликий спойлер на задніх дверях, а також напис Lexus, що підсвічується.
Автомобіль створений на платформі e-TNGA, розробленої спеціально для електричних моделей бренду. Седан стане першим автомобілем Lexus, який отримав принципово нову систему повного приводу Direct4 – з електродвигуном на кожному колесі.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»