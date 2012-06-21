Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Хоч у супермаркетах Полтави й пропонують широкий вибір штучних ялинок, більшість містян за традицією зустріли Новий рік із натуральними лісовими красунями. Сам аромат яких забезпечує святковий настрій. Тому й напередодні 2020 року ялинкові базари Полтави були переповнені цим гарантовано ліквідним товаром. Причому за прийнятними цінами. Півтораметрову сосонку можна було придбати за 200 гривень.
За грудень лісівники Полтавщини реалізували майже 92 тисячі хвойних деревець. Та ще понад 200 нелегальних ялинок на 40 тисяч гривень поліція спільно з інспекторами Держагентства лісових ресурсів вилучили у нерозбірливих громадян. Тільки один браконьєр у Кременчуцькому районі заради наживи зрубав у лісі 50 сосонок.