За останні 20 років у всьому світі природним шляхом виросли лісові ділянки, загальна площа яких відповідає площі Франції, що становить майже 650 тисяч квадратних кілометрів. Про це свідчать останні дослідження, проведені командою Всесвітнього фонду природи (WWF). Відновлені лісові ділянки здатні поглинути близько 5,9 гігатонни вуглецю, що перевищує його річні викиди в США. Для свого дослідження експерти WWF використовували супутникові дані і створили карту відновлених лісів.

Природне відновлення лісу передбачає, що цей процес відбувається за незначного втручання людини — підсадка дерев, видалення інвазивних рослин, відмежування домашньої худоби, або взагалі без нього. Представник WWF Вільям Болдуїн-Кантелло в розмові з BBC сказав, що природне відновлення лісів часто «дешевше і корисніше для біорозмаїття, ніж висаджування лісів». Проте він наголосив, що це відновлення не варто сприймати як вихід із ситуації. «Щоб уникнути небезпечних кліматичних змін, ми маємо зупинити вирубування лісів», — наголосив еколог. За його словами, через такі дії на планеті зникає мільйони гектарів лісу щороку, і це значно більше, ніж вдається відновити.

Як свідчить дослідження, найоптимістичніші дані з природним відновленням лісів у Бразилії, де від 2000 року площа лісового покриву, що відродився, дорівнює площі Нідерландів (понад 40 тисяч квадратних кілометрів). У мішаних лісах північної Монголії за останні 20 років відновилося 1,2 мільйона гектарів насаджень. Непогані результати показали Центральна Африка й Канада. Проте автори звіту наголошують, що попри позитивні показники, лісам у всьому світі загрожує значна небезпека. Наразі обсяги вирубування лісів на планеті такі масштабні, що заліснені площі мають зрости більш ніж удвічі, щоб досягти мінімального порога збереження.