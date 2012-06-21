Під час першого в цьому році засідання колегії Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства визначено підприємства-переможці за підсумками роботи у 2018-му.
Перше місце посів колектив Тростянецького лісгоспу, директором якого є Віктор Зубко. Вручаючи вимпел переможця, начальник Сумського ОУЛМГ Віктор Чигринець наголосив, що у тростянецькому підприємстві — єдиний серед споріднених підрозділів управління рекреаційний комплекс «Лісовичок» та один із трьох розсадників декоративних порід рослин.
Тут постійно оновлюють фонд основних засобів, висока культура виробництва, найкращі показники за залученими капітальними інвестиціями, податковими платежами до бюджету, рівнем заробітної плати. Торік оптимізували адміністративно-господарську мережу та відкрили Офіс лісництв, установили сучасний лісонасіннєвий комплекс.
Друге і третє місця посіли Кролевецьке лісомисливське господарство та Роменський лісгосп, на чолі яких відповідно Олександр Посошенко й Олег Салов. Кролевецькі лісівники активно впроваджують сучасні технології та модернізують виробництво. Зокрема розширили сушильне господарство, сертифікували ліси за міжнародними стандартами.
А їхні роменські колеги до трійки призерів потрапили вперше за останні два десятиліття. Торік тут здійснили справжній прорив на основних напрямах господарської діяльності, активно впроваджуючи передовий досвід з використанням сучасних практик і механізмів, що й дало можливість посісти почесну третю сходинку.