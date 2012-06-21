Днями у мальовничому мікрорайоні Баранівка на одній з околиць Сум відбулася лісова толока, під час якої учасники висадили майже півтори тисячі саджанців сосни та берези, аби через роки вони прикрасили тамтешню місцевість.
Як розповів директор Сумського лісгоспу Микола Сороколіт, останніми роками соснові ліси України, зокрема Сумщини, гостро потерпають від верхівкового короїда. Боротися проти нього доволі складно, хоч лісівники активно протиставляють йому ефективні заходи. З-поміж них санітарна рубка безнадійно хворих дерев, що викликало серед місцевого населення спочатку незадоволення, а потім і спротив. Але в дискусії народжується не тільки істина, а й конкретний план розв’язання проблеми.
Керівництво Сумського лісгоспу запропонувало провести своєрідний суботник з оновлення насаджень, забезпечивши всіх охочих садивним матеріалом, знаряддями праці, зокрема заступами, мечами Колесова тощо, а місцеве населення активно відгукнулося на пропозицію.
Під орудою досвідчених лісівників студенти, учні, їхні батьки, депутати міської ради, представники громадськості та інші учасники суботника з роботою впоралися швидко і з задоволенням, ствердивши просту істину: громада — велика сила, здатна на великі справи.