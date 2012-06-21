У невеликому японському місті Нішіката з'явився автобус-безпілотник, розроблений японською компанією інтернет-торгівлі та є постачальником мобільних ігор DeNA Co, повідомляє Reuters.
Японія починає експериментувати з автобусами-безпілотниками в сільській місцевості, такій як містечко Нішіката, розташованому в 115 кілометрах на північ від столиці Токіо, де населенню бракує автобусів і таксі.
Швидке просування технологій автономного водіння спонукає такі міста, як Париж і Сінгапур, експериментувати з такими послугами, які можуть виявитися незамінними і в Японії, де населення в сільських районах не тільки старіє, але і скорочується. Японія може запустити безпілотний транспорт для сільських громад до 2020 року, якщо випробування, започатковані в цьому місяці, виявляться успішними.
Уряд також планує перетворити місця для зупинки і відпочинку на автомагістралях в центри надання літнім людям різних послуг. «Сільська місцевість в Японії старіє швидше, ніж міська, і для роботи автобусів і таксі просто недостатньо працівників», – сказав Хіроші Накаджіма, розробник програмного забезпечення для автобусів-безпілотників. У процесі тестування вже перевірили безпеку транспортного засобу в дорожніх умовах. Єдиний недолік нового транспортного засобу той, щовін розвиває швидкість 10 кілометрів на годину.