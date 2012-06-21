Саміт країн G7 пройде в графстві Корнуолл на півдні Англії з 11 по 13 червня. Про це йдеться в повідомленні офісу британського прем'єра Бориса Джонсона.

Лідери G7 обговорять такі спільні проблеми, як пандемія коронавірусу і кліматичні зміни. Вони також піднімуть тему загального доступу населення до безперешкодної торгівлі, пріоритетів технологічного прогресу і наукових відкриттів.

Ця зустріч буде першою за практично два роки, що минули з моменту попереднього саміту «Великої сімки» у французькому Біарріце в серпні 2019-го. У минулого року через пандемію коронавірусу саміт G7 так і не було проведено. Додамо, що до складу G7 входять Великобританія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, США і ЄС.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»