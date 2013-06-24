Дев’ять українських компаній провели понад 200 зустрічей у межах міжнародної конференції London Tech Week і досягли попередніх домовленостей з інвесторами з Великої Британії, США й ОАЕ на понад 8 мільйонів доларів. Цьогоріч ця виставка-фестиваль зібрала приблизно 30 тисяч відвідувачів — від лідерів думок до інвесторів з десятків країн світу, повідомляє пресофіс Мінцифри.

«Участь української делегації в подібних глобальних івентах нині надважлива, адже в такий спосіб ми презентуємо світові Україну як потужний ІТ-бренд та напрям для інвестицій. Окрім London Tech Week, ми розповідали про можливості українських компаній та стійкість нашої держави на інших великих майданчиках — від британського парламенту до масштабного заходу від видання Politico. Побачили зацікавленість від інвесторів. Упевнений, наше партнерство з європейськими країнами в технологічній галузі після цієї конференції тільки зростатиме», — підкреслив заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.