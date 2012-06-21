6 травня православні та греко-католики вшановують Святого Юрія (Георгія). Для Львова – це і храмове свято та День міста. Тут узялися відроджувати Святоюрський ярмарок, що бере свої початки ще в XVII столітті. Отож 5-6 травня він вируватиме на подвір’ї перед Архикатедральним собором Св. Юра.
Організатори запевняють, що на цьому ярмарку буде смачно, все по-львівськи елегантно, весело, сильно й, звісно ж, етнографічно. Та розшифровують ці твердження. Вже наперед відаємо, що файні львівські господині, як і кілька століть тому, принесуть страви, солодощі, консервації, напої. А от військовослужбовці Національної Гвардії України запропонують ярмаркувальникам посмакувати справжнім козацьким кулішем. Попоївши гарячого, можна за якусь хвильку-другу поласувати й холодним смачним львівським морозивом, яке обіцяють роздавати на торговиці. Після цього не гріх і розважитися. Тим більше тутешній силач Олег Тягнизуб потягне на фірі (возі) всіх охочих дітей. Забавлятиме також дитячий телевізійний театр «Юрашки», виступлять мажоретки. Діятиме й дитяче містечко з каруселлю.
Який же український ярмарок без народних промислів! На Святоюрському ж можна буде придбати і яворівську іграшку, й унікальні вироби львівських умільців. Організують також майстер-класи з лозоплетіння, гончарства, ковальства, ткацтва, створення ляльок-мотанок та інших ремесел, прикметних для середньовічного Львова.
Про львівську елегантність і доброчинність навіть на торговиці не забудуть. Тож 6 травня одразу після Архієрейської Божественної Літургії відбудеться погашення сувенірної поштової марки із зображенням Святого Юрія та урочиста церемонія відкриття Святоюрського ярмарку. Сам цей захід є благодійним і має за мету допомогти незрячій маленькій дівчинці Катрусі Федів, яка мріє бачити.