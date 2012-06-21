Несподіване відкриття, зроблене вченим з Університету штату Айова, дозволяє припустити, що перші люди з'явилися в Північній Америці більше 30 000 років тому – приблизно на 20 000 років раніше, ніж вважалося раніше.

Ендрю Сомервілл, доцент кафедри антропології світових мов і культур, каже, що він і його колеги зробили це відкриття, вивчаючи витоки сільського господарства в долині Техуакан в Мексиці.

В рамках цієї роботи вони хотіли встановити дату самого раннього заселення людиною печери Коккатлан. Дослідники отримали радіовуглецеві дати для кількох кісток кролика і оленя, які знайшли в печері в 1960-х роках в рамках археологічно-ботанічного проєкту Техуакан. Дати з кісток несподівано направили роботу Сомервілль і його колег в інше русло.

Датування зразків кісток, знайдених в печері, варіювалася від 33 448 до 28 279 років. Результати дослідження опубліковані в академічному журналі «Латиноамериканська старовина». За словами Сомервілля, незважаючи на те, що попередні дослідження не датували предмети з дна печери, він не очікував такого древнього віку.

Отримані дані посилюють суперечки навколо давньої теорії про те, що перші люди перетнули Беринговий міст в Америку 13 000 років тому.

«Ми не намагалися взяти участь у цих дебатах або навіть знайти дійсно стародавні зразки. Ми просто намагалися встановити більш чіткі часові рамки нашого сільськогосподарського дослідження», – сказав Сомервілл. «Ми були здивовані, виявивши ці дійсно стародавні дати на дні печери, і це означає, що нам потрібно більш уважно вивчити артефакти, знайдені на цих ділянках».

Сомервілл каже, що отримані результати дають дослідникам краще зрозуміти хронологію цього регіону. Попередні дослідження спиралися на зразки деревного вугілля і рослин, але, за його словами, кістки є більш підходящим матеріалом для датування.

«Якщо відкласти появу людей в Північній Америці на більш ніж 30 000 років тому, це буде означати, що люди вже були в Північній Америці до періоду останнього льодовикового максимуму, коли льодовиковий період був найважчим», – сказав Сомервілл. «Велика частина Північної Америки була б негостинна для людського населення. Льодовики повністю перекрили б будь-який прохід по суші з Аляски і Канади, що означає, що людям, ймовірно, довелося б добиратися до Америки на човнах по тихоокеанському узбережжю».

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»