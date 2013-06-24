З початку війни для пошуку роботи запустили телеграм-канал «Зайнятість Дніпро».З його допомогою працевлаштувалося вже майже 9 тис жителів обласного центру та переселенців. Про це повідомили під час брифінгу у Дніпропетровській ОВА.

«За час війни багато дніпрян та переселенців втратили роботу. Створили телеграм-канал «Зайнятість Дніпро», – зазначила начальниця інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради Тетяна Янушкевич. – На порталі щоденно з’являються вакансії від Дніпровського центру зайнятості і безпосередньо від роботодавців».

Вона додала: портал – для усіх мешканців Дніпропетровщини. Вже близько 1,5 тис роботодавців з різних міст області розмістили там вакансії. Є робочі місця і для людей з інвалідністю. Це абсолютно безкоштовно. Загалом платформою скористалися вже понад 30 тис людей.

«За час війни на телеграм-каналі розмістили понад 20 тис вільних посад. Деякі з них закривалися дуже швидко. Тому дали можливість роботодавцям самостійно додавати критерії для претендентів на посаду і обирати їх», – розповіла Тетяна Янушкевич.

Також на порталі розміщують інформацію щодо перенавчання працівників. Пропонують опанувати робітничі спеціальності: оператор поштового зв’язку, касир, електрогазозварник, перукар, маляр тощо. Навчання проходитиме у профтехах. Вже 76 людей змінили свій рід діяльності, додала Тетяна Янушкевич.