Влада Мальти має намір простимулювати туристичний бізнес у країні. Для розвитку галузі приїжджим у державу туристам виплачуватимуть до 200 євро. Про це стало відомо сьогодні, 10 квітня.

Як повідомляє Reuters з посиланням на міністерство туризму республіки, умова для отримання винагороди – провести на Мальті не менше трьох днів. Як зазначає глава відомства Клейтон Бартоло, туристи можуть забронювати номер через місцевий готель. Якщо це буде п'ятизірковий, то розмір винагороди складе 200 євро, чотири зірки – 150, а три – 100 євро.

Якщо ж мандрівники захочуть провести три дні на острові Гозо, що належить Мальтійському архіпелагу, сума буде збільшена на 10%.

«Схема спрямована на те, щоб готелі Мальти перебували в дуже конкурентоспроможному становищі в міру відновлення міжнародного туризму», – пояснив Бартоло.

Влада розраховує, що країну відвідають 35 тисяч туристів. Частка туризму в економіці Мальти становить 27%, випливає з даних Всесвітньої ради з туризму і подорожей.

Відкриття кордонів пов'язано зі стабілізацією ситуації щодо коронавірусу в країні. Мальта в зв'язку з успішною вакцинацією своїх громадян планує відкрити кордони для туристів з країн Євросоюзу 1 червня, йдеться в повідомленні Мальтійського управління з туризму.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»