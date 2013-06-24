Розмови про те, хто замінить на посту Генерального секретаря НАТО його чинного главу Єнса Столтенберга, чиї повноваження завершуються восени, точаться у Брюсселі останні пів року.

Серед імовірних його наступників називали імена президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, прем’єр-міністра Естонії Каї Каллас, глави уряду Іспанії Педро Санчеса, міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса. Але жодна з цих кандидатур не набрала необхідної підтримки 31 члена НАТО.

Кандидата на посаду Генсека НАТО має бути узгоджено консенсусом після складного і доволі закритого процесу відбору. Висунення кандидата не відбувається без попередньої політичної згоди між членами НАТО, особливо найвпливовішими союзниками: Францією, Німеччиною, Великою Британією та США.

Тож схоже, що Єнс Столтенберг залишиться на своїй посаді ще на рік, оскільки, як на умовах анонімності повідомляють європейські дипломати, Альянс прагне стабільності, щоб зберегти єдність у підтримці України проти російської агресії. Як пише видання EURACTIV, цього тижня мандат Столтенберга буде офіційно продовжено. Термін його повноважень продовжували вже двічі: спершу на другий повний мандат, а потім у березні 2022 року, одразу після вторгнення росії в Україну.

Дипломати НАТО наголошують, що Єнс Столтенберг довів свою здатність керувати Альянсом у часи викликів і криз. «Небезпечно змінювати капітана корабля, коли триває шторм», — сказав один з високопоставлених чиновників НАТО. В організації вважають, що продовження мандата Столтенберга дасть Альянсу більше часу, щоб зосередитися на коротко- та довгостроковій підтримці України, замість того щоб занурюватися у внутрішні дебати з приводу питання, хто має очолити НАТО.

Серед викликів, з якими гідно зумів упоратися Єнс Столтенберг, дипломати називають посередництво між Європою та США, коли адміністрація Дональда Трампа обвинувачувала європейських союзників у небажанні збільшувати витрати на оборону.

Він зміг зберегти спокій і врівноваженість 2021 року, коли війська НАТО вийшли з Афганістану. А також, за словами одного з дипломатів НАТО, Столтенберг «не сказав жодного недоречного слова з початку війни в Україні». Відповідаючи на запитання під час однієї з пресконференцій, чи хоче він зберегти свою посаду, Генсек відповів: «Я відповідаю за всі рішення, які має прийняти Альянс, крім одного: про моє майбутнє. Це має вирішити 31 союзник».

Оскільки Єнс Столтенберг може залишатися на посаді до 1 жовтня 2024 року, ім’я наступного Генерального секретаря, ймовірно, стане частиною пасьянсу призначення на найвищі керівні посади в ЄС, де у червні наступного року мають відбутися вибори до Європарламенту.

Оксана КРАМАРЧУК

для «Урядового кур’єра»