Сумське науково-виробниче об’єднання перебуває нині, щиро кажучи, в досить складному становищі. Втрату російського ринку, куди до кремлівської агресії постачали понад 60% продукції, досить складно компенсувати у стислі строки. Та парадоксальність ситуації полягає ще у тому, що закордонні партнери навіть із такої високорозвиненої у всіх аспектах країни, як Німеччина, визнають високу якість продукції, яку виготовляють на сумському підприємстві, й роблять замовлення тут. А українські замовники замість підтримки вітчизняного виробника віддають перевагу під час проведення тендерів різним закордонним прокладкам, які не мають власної виробничої бази. Тому попри величезну роботу, яку веде керівництво підприємства з пошуку нових ринків збуту, тут водночас вишукують внутрішні резерви виробництва.
Щодо останнього, то значним кроком у плані цього стало завершення великого внутрішнього інвестиційного проекту, завдяки якому з осені цього року підприємство вироблятиме електрику для вітчизняного ДП «Енергоринок», а супутнє тепло генеруватиме для обігріву власних виробничих майданчиків. Загальна вартість робіт становить близько 22 мільйонів гривень.
Як повідомив прес-центр СНВО, йдеться про недавній капітальний ремонт колись законсервованої заводської когенераційної газотурбінної установки потужністю 16 МВт (ЕГТУ-16), яку ввели в експлуатацію 2001 року і використовували впродовж десятиріччя. Проте з часом через низькі тарифи на електрику і високі ціни на природний газ, за допомогою якого установка опалювалася, рентабельність її експлуатації знизилася до критичного рівня.
Але часи змінилися. Як розповів головний інженер СНВО Олексій Жуков, якщо в 2016-му, коли прораховували окупність проекту, йшлося про 2—3 роки, то тепер прогнози більш оптимістичні. Та як і раніше, ключовим стимулом для підприємства залишається досягнення максимальної енергетичної ефективності та ощадливого споживання енергоносіїв.
За словами начальника енергодільниці №120 Віктора Одинцова, днями завершено випробування ЕГТУ-16. Результати тестувань навіть перевищили закладені технічні параметри. І це попри те, що випробування проводили за доволі високої температури, а взимку, коли котел чутливо реагуватиме на морози, показники будуть кращими.
Установка генерує 14,5 МВт на годину за проектної потужності 13,4 МВт, а також видає за такий проміжок часу 22 Гкал теплової енергії замість запланованих 21 Гкал. Особливо важливо, що вона потребує природного газу значно менше, ніж в інших теплогенеруючих компаній.
Це вселяє впевненість в успішній експлуатації установки насамперед для вирішення внутрішніх питань підприємства.