Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Цими днями Закарпаття приймало ювілейні десяті «Медичні ралі», в яких узяли участь 41 бригада екстреної медичної допомоги з усіх областей України, а також Польщі, Румунії, Словаччини, Литви.
Колективи «швидких» демонстрували вміння і практичні навички у виконанні різних завдань з надання невідкладної допомоги хворим.
За підсумками ралі серед українських команд представники Сумщини вибороли друге місце, переможцями стали полтавці. Абсолютними чемпіонами визнано представників приватної клініки «Оберіг».
Серед зарубіжних команд перемогу святкували литовці, на другому і третьому місцях відповідно команди Польщі та Словаччини.
У рамках ралі відбулося більше десятка конкурсів - серед студентських команд, водіїв, ветеранів тощо.