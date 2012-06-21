Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Поліпшення матеріально-технічної бази лікарських закладів, ремонт приміщень залишаються у пріоритеті обласної влади Сумщини.
Нещодавно введено в експлуатацію оновлений харчоблок обласного протитуберкульозного диспансеру, який розташований у селищі Степанівка Сумського району і розрахований на 185 хворих.
Тут повністю замінили інженерні мережі, вікна, покрівлю, утеплили стіни, виконали внутрішні роботи, придбали обладнання, встановили ліфт. Для цього з обласного бюджету виділили 5 мільйонів гривень.
А в Тростянецькій лікарні стало до ладу оновлене гінекологічне відділення, для чого з бюджету місцевої ОТГ використали 2 мільйона гривень.
Підрозділ облаштований з «нуля». Окрім новітнього обладнання, у палатах установлені телевізори, холодильники, душові, підведений інтернет.
За словами начальника управління охорони здоров’я Сумської ОДА Сергія Бутенка, в області і надалі налаштовані на оновлення медичної галузі, аби хворі мали всі умови для лікування і одужання.