Наркозно-дихальна станція та два апарати штучної вентиляції легенів. Сьогодні сертифікат на це обладнання передав одному з медичних закладів начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Тут щодня рятують життя оборонців, тож сучасна техніка стане у нагоді.

«Медики супроводжують бійців від евакуації з поля бою до операційної, а після й в реабілітації. На їхньому озброєнні – знання, досвід та обладнання. Останнє допомагає стежити за станом воїна, підтримувати його. Тож важливо, щоб техніка була сучасною і працювала без збоїв. Для цього оновлюємо оснащення медзакладів. Три апарати сьогодні передали одній з лікарень регіону», – сказав начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Техніка нова та сучасна. Це два апарати штучної вентиляції легенів. Вони портативні, тож стануть у нагоді при транспортуванні бійця до медичного закладу. А ще – наркозно-дихальна станція.

«Ми надаємо нашим пацієнтам травматологічну, нейро- та загальнохірургічну допомогу. Оперативні втручання тривають годинами. І наркозна станція у таких випадках допомагає. Замість препаратів, які зазвичай вводять внутрішньовенно, людина вдихає гази. Після них пацієнт швидше відновлюється та й їхній вплив на здоров’я більш щадний», – пояснює медикиня Ольга.

Колективу закладу та директору подякували за самовіддану роботу. Народні депутати Юрій Кісєль і Денис Маслов відзначили їх Почесними грамотами Верховної Ради України.