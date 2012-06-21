Німецька компанія Mercedes-Benz приступила до дорожніх тестів нового електричного седана EQE. Про це 1 грудня повідомляє Autocar.
Відзначається, що серійний седан матиме базу платформи MEA, розробленої спеціально для електрокарів. Автомобіль оснастять електричною силовою установкою сумарною потужністю 400 кінських сил. На одній зарядці акумуляторів машина зможе проїхати до 1200 кілометрів.
Новинка отримає просторий салон, великий багажник, а також регульовану по висоті підвіску, завдяки якій дорожній просвіт буде змінюватися в залежності від дорожніх умов.
Виробництво моделі налагодять в Китаї у 2022 році. На ринку електричний седан Mercedes-Benz EQE складе конкуренцію моделі Tesla Model S.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»