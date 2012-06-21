Відразу чотири річки Сумської області — Псел, Шостка, Сейм і Десна поповнилися мальками коропа, товстолоба та білого амура, яких доставлено з Херсонського виробничо-експериментального заводу з розведення молодняку частикових риб. Так до торішніх 100 тисяч особин, випущених у межахвиконання загальнодержавної програми відтворення водних біоресурсів, додалися ще 200, а наступного року на Сумщині розраховують випустити 300 тисяч екземплярів риб. Як наголосив начальник відділу іхтіології та регулювання рибальства Сумського рибоохоронного патруля Віталій Підопригора, зариблення товстолобом, білим амуром та коропом позитивно позначиться не тільки на рибному розмаїтті підводного світу, а й на біологічній меліорації, тобто зменшенні водоростей у руслах річок, їхній чистоті.
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