Днями стало відомо, що Microsoft припинила розробку Windows 10X, щоб зосередитися на відновленні Sun Valley. Компанія обіцяє «неймовірне» майбутнє для своєї «десятки».

Скоро Microsoft анонсує «нову Windows», яка буде, по суті, великим оновленням Sun Valley з повністю зміненим меню «Пуск» та іншими змінами в дизайні.

Нещодавно представник Microsoft заявив, що майбутнє Windows – «неймовірне». Тепер інший топ-менеджер компанії опублікував пост, в якому підтвердив, що Microsoft представить «захоплюючі» оновлення для Windows і Surface в найближчі місяці.

Звичайно, поки що неможливо сказати, як саме зміняться в операційній системі. Але зміни обіцяють бути великими. Ймовірно, фінальна збірка Sun Valley буде запущена для користувачів у жовтні / листопаді.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»