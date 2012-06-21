Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Стало відомо про антипіратську систему Microsoft на базі блокчейна Ethereum. Її користувачі зможуть анонімно заявляти про нелегальні програми, картинки і музику, а також отримувати за це винагороду.

Ця система – спільний проєкт Microsoft, Alibaba і Університету Карнегі-Меллона. Називається вона Argus. Система дозволяє відстежити першоджерело піратського контенту, спираючись на спеціальний алгоритм цифрового водяного знаку. Argus працює і з програмами, і з зображеннями і з аудіо.

За твердженням дослідників, система може працювати з різними типами файлів: зображеннями, аудіо або програмами.

Система не дозволить заповзятливим громадянам збагатіти на скаргах. Користувач не зможе повідомити про одне й те ж нелегальному файлообміннику кілька разів, використовуючи різні нікнейми.

Поки неясно, коли система буде запущена офіційно.