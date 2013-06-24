Один з найзавантаженіших аеропортів Іспанії було закрито майже на чотири години після того, як група мігрантів нелегально потрапила до країни. Літак, який виконував рейс із Касабланки до Стамбула, було перенаправлено в аеропорт Пальма-де-Майорки після того, як на борту повідомили про необхідність надати невідкладну медичну допомогу одному з пасажирів. Коли літак приземлився в Іспанії, 21 пасажир втік зі злітно-посадкової смуги через паркан аеропорту. Пізніше іспанська поліція заарештувала дев’ятьох утікачів, інші досі на свободі.

Поліція з’ясовує, втеча з літака була спонтанною чи заздалегідь спланованою. В іспанському уряді заявляють, що це стало безпрецедентним для аеропорту Пальма-де-Майорки. Усе почалося з того, що служба екстреної допомоги аеропорту дала дозвіл на посадку літака Air Arabia Maroc, щоб евакуювати марокканця, який, як стверджували, впав у діабетичну кому. Коли літак сів, 21 пасажир зійшов з трапа і став тікати злітною смугою, переховуючись за літаками.

Після перевірки стану здоров’я в лікарні з’ясувалося, що марокканець, заради порятунку якого здійснили посадку, здоровий. Його заарештували за незаконний в’їзд у країну, повідомляє іспанське агентство Efe. Чоловік, який його супроводжував до лікарні, зник.

Внаслідок цього інциденту майже 60 національних і міжнародних рейсів було перенаправлено або затримано. Пізніше літак Air Arabia Maroc разом із пасажирами, що залишилися, продовжив шлях до Туреччини.