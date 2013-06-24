Команда Мінцифри підписала меморандум про співпрацю з провідною організацією з кібербезпеки США та Австралії «Інтернет 2.0». Домовилися про співпрацю в галузі кіберзахисту та навчання українських ветеранів навичок кібербезпеки.

«В Україні розпочав роботу провідний партнер міжнародної Ініціативи протидії кібервимагачам (Counter Ransomware Initiative, CRI) «Інтернет 2.0». Початок нашої співпраці — це позитивний сигнал для інших міжнародних компаній і брендів про те, що саме зараз Україна може і має стати сильним партнером у реалізації спільних проєктів», — зазначив заступник міністра цифрової трансформації Георгій Дубинський.

Україна стала першим у світі партнером «Інтернет 2.0» за межами країн розвідувального альянсу ФВЕЙ (FVEY), до якого входять Австралія, Канада, Нова Зеландія, Велика Британія та США. Згідно з меморандумом, компанія забезпечить навчання українців з кібербезпеки та надаватиме аналітичну підтримку Україні в боротьбі з кібератаками.

«Інтернет 2.0 та уряд Австралії вважають співпрацю в галузі кібербезпеки з Україною важливою для нашого стратегічного партнерства і глобального ландшафту кібербезпеки. Ми бачимо себе довгостроковим партнером України під час війни й після неї. Також визнаємо особливий обов’язок, який маємо перед ветеранами України за захист демократії й безпеки всього світу», — зазначив генеральний директор «Інтернет 2.0» Роберт Поттер.

У межах меморандуму «Інтернет 2.0» надаватиме свої технології та поділиться передовим досвідом для потреб кіберзахисту України. Навчатиме українських ветеранів навичок кібербезпеки та цифрових технологій. Також компанія відкриє офіс в Україні.

«Інтернет 2.0» — це провідна організація з кібербезпеки США та Австралії, місія якої — захищати клієнтів і партнерів від найсучасніших загроз. Основні продукти «Інтернет 2.0» — технологічні рішення з кіберзахисту Cloaking Firewall і Malcore. Підрозділ компанії Advanced Practices надає аналітично-розвідувальні послуги.