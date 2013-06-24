Мінцифра разом із Міністерством соціальної політики України запускає єдину систему, що дозволить запобігти повторних виплат прямої фінансової підтримки.

Під час повномасштабного вторгнення чимало українців втратили свої домівки та не мають грошей для існування. Держава спільно з міжнародними організаціями докладають всіх зусиль, щоб надати підтримку. Але трапляється, коли одна людина може отримувати цільову допомогу в декількох установах водночас. Про це повідомляє прес-офіс Міністерства.

Завдяки програмі можна буде перевірити, чи отримує людина грошову допомогу наразі. Це допоможе зберегти більше ресурсів для тих, хто цього потребує.

Платформою зможуть користуватися гуманітарні міжнародні організації, що підписали Меморандум із Мінцифрою та Державним підприємством «Дія». Організації будуть завантажувати на цю платформу дані про людей, що подали заяву на отримання грошових виплат, та перевірятимуть за необхідності.

Перш ніж обробити відомості, система перетворить їх на токени. У подальшому вона порівнюватиме не інформацію про людину, а спеціальні хешкоди цих токенів. Це означає, що персональні дані зберігатися не будуть.



Програма була розроблена за підтримки проєкту «Цифрові, інклюзивні, доступні: Підтримка цифровізації державних послуг в Україні» (Проєкт підтримки Дія), що ПРООН в Україні упроваджує за фінансової підтримки Швеції.