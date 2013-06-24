Разом із партнерами команда Мінцифри запустила проект підтримки українських шкіл, які були пошкоджені чи зруйновані через бойові дії, «5 000 iPad для українських школярів». У межах ініціативи заклади освіти вже отримали понад 4 тисячі Apple iPad. Це дасть змогу дітям продовжити навчання у дистанційному форматі. Про це повідомляє Урядовий портал.

Через повномасштабне вторгнення багато шкіл в Україні зруйновано чи пошкоджено. Тому діти не можуть продовжити навчатися в закладах освіти офлайн і переходять на онлайн чи змішаний формат. Але для цього їм необхідні пристрої для навчання.

«Цифровізація освіти — один із важливих напрямів роботи Мінцифри. В умовах війни у нас з’явилося ще більше нових викликів, і вирішити їх допомагають технологічні рішення. Зокрема, спільно з партнерами підключаємо школи до швидкісного інтернету, забезпечуємо вчителів ноутбуками, а учнів — технікою, яка дає змогу безпечно навчатися в онлайн чи змішаному форматі», — зазначив Віце-прем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

У межах ініціативи вже чотири області отримали Apple iPad:

Київська — 4 школи;

Чернігівська — 2 школи;

Харківська — 4 школи;

Миколаївська — 4 школи.

Apple iPad дозволяють учням навчатися з будь-якого куточка України. А розширений функціонал дає змогу здобувати якісну освіту та дозволяє зекономити кошти на оновлення пристроїв протягом багатьох років.

Apple iPad передано на баланс шкіл, що постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення рф, Громадською організацією «СЕВЕН ФІЛДС».

Реалізація ініціативи стала можливою завдяки синергії зусиль та можливостей партнерів: спонсора проекту — Міжнародної компанії ASBISc Enterprises PLC, Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, Міністерства цифрової трансформації України, Міністерства освіти і науки України, Громадської організації «СЕВЕН ФІЛДС».