Відкрито рух мостом через річку Ірпінь на дорозі Київ – Фастів – Біла Церква – Тараща – Звенигородка. Це дало можливість відновити пряме сполучення між Фастовом та Києвом. Про це повідомляє Урядовий портал.

Будувати об’єкт довелося фактично з нуля. Оскільки у березні 2022-го під час бойових дій на Київщині 50-метровий міст був знищений.

Зруйновані конструкції розібрали, замість них звели нові. Відкрито дві смуги руху, прокладені нові тротуари та встановлено огорожу.

Міністерство разом з Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України відбудувало вже третій міст на Київщині. Всього через російську військову агресію у Київській області було зруйновано 24 мости. Поки триває їх ремонт, влаштовано тимчасові переправи та об’їзди.

Відбудова знищеної інфраструктури повертає нормальне життя в громади. Наразі триває будівництво ще 25-ти мостів в різних регіонах України.