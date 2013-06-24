Фахівці Міністерства у справах ветеранів України готують до запуску другий етап оформлення заяв від ветеранів з інвалідністю внаслідок війни І або ІІ групи на виплату грошової допомоги від Червоного Хреста України – для наступних 15 тисяч заявників. Про це повідомляє Урядовий портал.

Нагадаємо, наприкінці лютого було отримано перші 10 тисяч заяв через інформаційний ресурс eveteran.gov.ua. Надалі, за умовами спільного проекту з Мінветеранів, можливість подачі заяв було тимчасово призупинено задля проведення моніторингу якості надання послуги, завершення процесу виплати коштів на банківські картки заявникам та удосконалення технічних процесів.

За результатами бета-тестування було технічно удосконалено прийняття заяв. Це має значно полегшити реалізацію другого етапу оформлення заяв для наступних 15 тисяч заявників.

“Крім того, були враховані й побажання ветеранів і ветеранок, які вже скористатися послугою, щодо функціональних можливостей веб-сторінки eveteran.gov.ua під час подачі заяви. Адже ми чудово розуміємо, наскільки важливими для заявника є максимальна доступність, зрозумілість та зручність веб-сайту у користуванні”, – зазначили у Мінветеранів.

Тому, з метою спрощення процесу подачі заяв, зручності у користуванні та поліпшення якості роботи, фахівці Мінветеранів наразі працюють і над зміною дизайну сторінки сайту eveteran.gov.ua, що зробить його більш адаптивним. Зокрема, буде модернізовано інтерфейс сайту, що значно спростить можливість подачі заяви на виплату коштів, надасть зручність пошуку і перегляду необхідної інформації.

Про початок другого етапу подачі заяв на виплату грошової допомоги від Червоного Хреста України буде повідомлено на інформаційних ресурсах Мінветеранів.

Тим, хто планує подати заяву, фахівці рекомендують дізнайтесь завчасно про міжнародний номер свого банківського рахунку (IBAN) та оформіть електронний цифровий підпис.

І нагадуємо, що подача заяви на отримання грошової допомоги – безкоштовна та заповнюється отримувачем самостійно. Не передавайте свої особисті дані третім особам.