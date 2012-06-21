Італійка Саманта Крістофоретті стане першою європейською жінкою-космонавткою, яка прийме на себе командування Міжнародною космічною станцією під час місії, запланованої на 2022 рік. Про це повідомило Європейське космічне агентство (ESA).

44-річна Саманта Крістофоретті — колишня льотчиця-винищувачка і перша жінка-космонавтка Італії. Вона висадиться на Міжнародну космічну станцію 2022-го разом з астронавтами NASA К’єллом Ліндгреном та Бобом Хайнсом. Це буде її друге перебування на МКС. Під час своєї першої місії 2014 року Саманта Крістофоретті встановила рекорд на найдовше перебування жінки в космосі, провівши на орбіті 199 днів.

«Висування Саманти на посаду командира Міжнародної космічної станції надихатиме молодих людей, які надсилають свої анкети на вступ до корпусу астронавтів ESA», — заявив генеральний директор агентства Йозеф Ашбахер. Він наголосив, що з нетерпінням очікує на зустріч із кандидатами, які пройшли добір, і висловив сподівання, що серед них неодмінно будуть жінки.

Саманта Крістофоретті стане п’ятим космонавтом ESA, командуватиме МКС. Рішення про призначення командира станції ухвалює консенсус органу, який складається із представників п’яти космічних агентств-партнерів МКС: NASA, Роскосмосу, японського JAXA, канадського CSA та ESA.