Уряд Молдови схвалив денонсацію угоди про створення Спільної консультативної комісії з питань роззброєння, підписану в межах СНД.

Про це повідомляє NewsMaker, передає Укрінформ.

Як зазначили у Міноборони, Молдова не виконувала положення цієї угоди з огляду на те, що під час створення СНД республіка виключила співпрацю у військово-політичній галузі, яка суперечила принципам суверенітету та незалежності РМ.

«Водночас Молдова забезпечує виконання взятих на себе міжнародних зобов'язань у частині щодо правових обмежень на озброєння та військові технології за допомогою реалізації положень Договору про звичайні збройні сили в Європі від 1 липня 1992 року та Віденського документа 2011 року про зміцнення довіри та безпеки», - зазначили у Міноборони Молдови.

Як повідомлялося, на засіданні 20 липня парламент Молдови схвалив у другому читанні проєкт денонсації Конвенції про Міжпарламентську асамблею СНД. Депутати від PAS денонсували також Угоду в межах СНД про взаємодію у сфері запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру.

Крім того, влада країни планує розірвати угоди про взаємодопомогу у разі аварій та інших надзвичайних подій на електростанціях країн СНД, про повернення культурно-історичних цінностей державам походження, про стратегічні сили, про збройні сили та прикордонні війська, про співробітництво в галузі охорони праці.