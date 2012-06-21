Молодь у Китаї втомилася від культури виснажливої праці за невелику винагороду. Вона почала виступати за зміни у способі життя й запровадження нової культури — «Лежи непорушно».

Цей новий тренд tang ping — противага суспільному тиску, який вимагає від молодої людини знайти роботу і працювати там зразково, проте виснажливо і понаднормово. Адже ринок праці у Китаї скорочується, і молоді часто доводиться працювати довше, ніж стандартний восьмигодинний робочий день.

Термін tang ping походить з повідомлення, опублікованого на популярній китайській соціальній онлайн-платформі. «Лежати непорушно — це мій мудрий рух, — написав користувач і згодом видалив допис. — Тільки лежачи люди можуть зрозуміти суть речей».

Цей коментар став популярним, і його стали широко обговорювати на іншому модному китайському сайті мікроблогінгу Sina Weibo. Так термін tang ping увійшов у моду. Суть цього тренду полягає у такому: не перевтомлюватися, задовольнятися досягненням скромних цілей і знаходити час на те, щоб розслабитися. Ці принципи знайшли багато прихильників і надихнули на появу численних мемів. Нині tang ping називаються новим духовним рухом.

«Надсилання резюме і пошук роботи були схожими на те, ніби ти збираєшся закинути вудку, щоб спіймати голку в океані, — розповів в інтерв’ю агентству AFP лаборант однієї з наукових установ Китаю, який відмовився називати своє ім’я. За словами 24-річного хлопця, молоде покоління відчуває надзвичайний тиск суспільної думки, тому прагне спокійнішого життя. — «Лежати непорушно» — це не очікування смерті, бо я все ще працюю. Це означає просто більше дбати про себе і не перепрацьовувати».

Інформаційний сайт Sixth Tone повідомив, що група tang ping, створена на онлайн-платформі, зібрала 6 тисяч учасників. Однак ідеться, що китайська влада намагається перешкодити поширенню нового тренду, тому видалила цю групу і зробила неможливим пошук хештега #TangPing на сайті Sina Weibo.