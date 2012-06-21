На Полтавщині тільки нинішнього року 108 науковців отримали патенти на винаходи, 346 студентів стали переможцями олімпіад і конкурсів різного рівня, 534 взяли участь у роботі бізнес-центрів та центрів інтелектуальної власності. Поліпшується якість освіти. Про це повідомила заступник начальника відділу позашкільної освіти, виховної роботи, координації роботи закладів вищої освіти (ЗВО), науки та інноваційної діяльності департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації Валентина Пащенко.
За її словами, у межах пріоритетних напрямів науки й техніки у ЗВО області проводять дослідницькі заходи, інноваційні дослідження, займаються розробками. Підготовка фахівців у державних ЗВОI—II рівнів акредитації, що мають статус окремих юридичних осіб, з 1 січня цього року здійснюється за рахунок обласного бюджету. Це зокрема такі заклади: Полтавський комерційний технікум, Полтавський будівельний технікум транспортного будівництва, Лубенський лісотехнічний коледж та Кременчуцький коледж транспортної інфраструктури.
У ЗВО Полтавщини постійно вдосконалюють рівень підготовки фахівців: оновлюють навчальні лабораторні бази, осучаснюють виробничі комплекси та навчально-дослідницькі господарства. При ЗВО працюють центри профорієнтаційної роботи. Крім того, профільні фахівці й навчальні заклади допомагають департаменту в створенні обласної програми розвитку науки й інновацій на 2019 — 2020 роки.