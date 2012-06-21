Василь БЕДЗІР,

«Урядовий кур’єр»



Закарпатське місто Мукачево за останні роки впровадило багато електронних сервісів, які дозволили йому стати за цим показником лідером в Україні. Зокрема, воно відзначене нагородами у рейтинговому змаганні з впровадження інноваційних рішень у міську інфраструктуру, яке фінішувало нещодавно в рамках Kyiv Smart City Forum-2020.

Серед 8 номінацій, у яких визначалися найкращі міські проєкти, державні та громадські ініціативи, місто над Латорицею стало переможцем у двох — «Найкраще мобільне місто» та «Найкраще цифрове місто». Тут впроваджено багато електронних сервісів. Це системи електронного документообігу АСУД «ДОК ПРОФ 3» та охорони здоров’я eHealth, геоінформаційна система «ArcGIS», програмне забезпечення для фінансового аналізу та бухгалтерського обліку, а також муніципальна «Картка мукачівця». У місті другий рік діють електронні квитки на громадському автотранспорті. На завершальному етапі перебуває веб-портал «Smart City».

Мукачево спільно з прaвоохоронними оргaнaми впроваджує і проєкт із відеоспостереження нa вулицях містa й сіл, що входять до територіальної громади. Вже встановлено 99 відеокамер, які фіксують правопорядок. Найближчим часом з’являться ще 70 кaмер відеоспостереження, які матимуть спеціальний канал зв’язку з поліцією. Ця інновація дозволить здійснювати профілaктику злочинності і оперативно розкривати злочини, повідомили в міській раді.