Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
Ужгородців у рамках очікуваного тут «Сакура-Фесту» всю другу половину квітня радуватиме VI міжнародний фестиваль «Музика без кордонів».
– Це єдиний професійний музичний фестиваль, який проходить на теренах Закарпаття. За свою шестирічну історію він познайомив краян із знаменитими колективами та солістами, – сказав директор Закарпатської обласної філармонії Іван Микита. – У програмі заплановані класичні і народні твори, які звучатимуть у різних жанрах. Про високий рівень свята музики свідчить склад учасників. Зокрема, до нас приїдуть талановиті, добре знані в Україні виконавці з різних регіонів – Одеси, Вінниці, Харкова, Хмельницького, Львова. З –за кордону чекаємо на дует Petroff, а також на відомого диригента з Мексики.
– Симфонічний оркестр обласної філармонії підготував дві концертні програми, в яких звучатимуть прем’єрні твори українських і зарубіжних композиторів, – повідомила диригент цього колективу, Заслужений артист України Вікторія Свалявчик-Цанько.
Поряд із цим , на глядачів чекають виступи Академічного ансамбль пісні і танцю «Поділля», інструментального тріо «Фловтандо», солісток Закарпатської обласної філармонії Катерини Гажо та Діани Гавати, аудіовізуальний концерт композитора і бандуриста Георгія Матвіїва та програма Заслуженої академічної капели України «Трембіта».
У день відкриття, що відбудеться 12 квітня, на сцені виступлять подоляни. На гослядачів очікує театралізована феєрія з піснями і танцями «Країна козаків».