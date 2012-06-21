Народний артист України, хореограф, керівник "Школи танцю Чапкіса" Григорій Чапкіс помер 13 червня. Йому був 91 рік.

Про смерть відомого хореографа повідомив його син Григорій Чапкіс.

"Спочивай з миром, тато, Григорій Миколайович Чапкіс. Легенда ніколи не вмирає", – йдеться у дописі сина Чапкіса в Facebook.

Григорій Чапкіс народився 24 лютого 1930 року в Кишиневі. Під час Другої світової війни його сім'ю евакуювали з Молдови в Казахстан. У 1944 році, під час повернення з евакуації, Чапкіси захворіли на тиф, тому змушені були зупинитися в Києві, де Григорій Чапкіс вступив до училища і став танцівником.

Легендарний повзунець Чапкіса в ансамблі Вірського (1958)

Працював хореографом у Театрі ім. Івана Франка, виступав у складі Державного ансамблю танцю УРСР під керуванням Павла Вірського.

Був головним танцмейстером Віденського балу. Автор книжки «Любов і танець – секрети довголіття». Відкрив Школу танців Чапкіса, брав участь у численних благодійних проєктах.